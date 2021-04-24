Лидеры ЕС проведут очный саммит в мае

Лидеры стран-членов Европейского Союза соберутся на саммит 25 мая, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщило агентство AFP со ссылкой на официального представителя сообщества, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На фоне пандемии коронавируса последние встречи ЕС проходили в виртуальном формате, однако в этот раз лидеры стран встретятся вживую.

"Официальные лица выразили разочарование в связи с тем, что процесс принятия решений замедляется на видеовстречах на высшем уровне, когда лидеры не могут собираться небольшими группами в кулуарах, и существуют проблемы с конфиденциальностью", - объяснили такое решение организаторов в издании.

Отмечается, что на переговорах стороны намерены обсудить такие вопросы, как коронакризис, борьба с изменениями климата и отношения с Россией, в частности наращивание ею войск у украинской границы и дипломатические скандалы.