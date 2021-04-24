На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода

Индонезийские спасатели в субботу продолжили поиск пропавшей в Балийском море подводной лодки "Нангала", ожидая прибытия иностранных судов и самолетов. Как сообщил начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно, запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа субмарины закончился примерно в 03:00 по местному времени в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новостной портал "Детик" информировал, что спасателям удалось лишь зарегистрировать на глубине 50-100 метров электромагнитное излучение, источником которого может быть пропавшая подлодка. По словам руководителя пресс-службы вооруженных сил генерал-майора Ахмада Риада, "одно из судов, оснащенных специальным оборудованием, в ближайшее время прибудет в район поисков и сможет установить источник излучения".

По предварительным оценкам, пропавшая в среду подлодка, вероятно, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали.

Ранее в Минобороны Индонезии сообщили о появлении масляного пятна в районе исчезновения "Нангалы". Дизельная подводная лодка, на борту которой находятся 53 человека, принимала участие в торпедных пусках в акватории Балийского моря.