https://news.day.az/world/1336793.html Сильный пожар в России, погибли четверо детей
Сильный пожар в России, погибли четверо детей
Следователи завели дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае РФ.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
По данным СК, дети находились в доме без присмотра взрослых. Добавляется, что проводится осмотр места происшествия, после чего будут назначены судебные экспертизы.
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