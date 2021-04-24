Сильный пожар в России, погибли четверо детей

Следователи завели дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае РФ.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным СК, дети находились в доме без присмотра взрослых. Добавляется, что проводится осмотр места происшествия, после чего будут назначены судебные экспертизы.