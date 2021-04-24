Власти Нью-Йорка упростили процесс вакцинации от коронавируса для горожан

Власти Нью-Йорка расширили доступ к вакцинации от нового коронавируса для всего населения города вне зависимости от района проживания. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил мэр города Билл де Блазио.

Ранее вакцинация была доступна жителям Нью-Йорка по месту жительства и исключительно по предварительной записи. Неделю назад власти разрешили жителям старше 50 лет без записи приходить в специализированные центры для прохождения вакцинации. Теперь эта возможность доступна всем жителям крупнейшего американского мегаполиса. В общей сложности в Нью-Йорке, по словам де Блазио, использовано более 6 млн доз вакцины от коронавируса.

По сведениям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 41,3% населения штатов (свыше 137,2 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 27,5% (91,1 млн человек) прошли полную вакцинацию.