https://news.day.az/world/1336831.html В Ереване произошло землетрясение
В Ереване произошло землетрясение
В ночь на 24 апреля в 15 километрах к юго-востоку от Еревана произошло землетрясение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 03:54 утра. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре составила 3 балла. В Ереване ощущалось 2-3 балла.
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