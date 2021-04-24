В Ереване произошло землетрясение

В ночь на 24 апреля в 15 километрах к юго-востоку от Еревана произошло землетрясение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 03:54 утра. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре составила 3 балла. В Ереване ощущалось 2-3 балла.