Илон Маск призвал людей стать межпланетным видом

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил о важности полетов человека на Луну и создания города на Марсе.

По его словам, астронавты смогут оказаться на Луне к 2024 году.

Он считает, что там необходимо построить постоянную базу. Маск рассказал об этом после успешного выхода на орбиту корабля Crew Dragon, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Позже нам нужно построить город на Марсе, чтобы стать космической цивилизацией, межпланетным видом", - подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, он добавил, что людям стоит стремиться к тому, чтобы стать "представителями нескольких планет".