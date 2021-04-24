В России задумались об ограничении импорта пива из Чехии

Власти России задумались о возможности ввести экономические санкции в отношении Чехии в ответ на высылку российских дипломатов из страны. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на знакомые с обсуждением вопроса источники в госструктурах России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам собеседников издания, речь идет об ограничении импорта ряда чешских товаров, в частности пива. Прибегнуть к таким мерам властям придется, поскольку оставить без ответа "беспрецедентно агрессивные действия Праги" нельзя, а отреагировать на них исключительно зеркально возможности нет, пояснили источники.

"Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко. Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты ответа", - уточнили собеседники агентства. При этом они подчеркнули, что при составлении черного списка в Москве будут в первую очередь руководствоваться принципом "не навредить себе".