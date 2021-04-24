В России выявили 8 828 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 828, до 4 753 789. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 9 254, до 4 380 468.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 399 против 398 днем ранее, до 107 900.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,27%, следует из данных штаба.