https://news.day.az/world/1336890.html МИД Турции о турецких дипломатах, ставших жертвами армянского террора
МИД Турции о турецких дипломатах, ставших жертвами армянского террора
МИД Турции на своей официальной странице в Twitter поделился публикацией в память о турецких дипломатах, ставших жертвами армянского террора.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Ложь не только искажает историю, но и уносит жизни невинных людей. Мы не забыли, никогда не забудем наших коллег, ставших жертвами армянского террора. Пусть они спят спокойно, мы не поддадимся никакой лжи и давлению".
В публикацию также включен список турецких дипломатов, ставших жертвами армянского террора.
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