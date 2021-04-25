Ученые оценили уровень мутаций у детей чернобыльцев

Ученые из США, России, Украины и Японии оценили уровень наследственных мутаций у людей, чьи родители подверглись облучению в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) в 1986 году. Выяснилось, что повреждения ДНК, вызванные ионизирующим излучением, не передаются по наследству. Выводы специалистов публикует журнал Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты провели исследование методом полногеномного секвенирования клетки зародышевой линии детей. Для этого группа ученых под руководством Мередит Йигер (Meredith Yeager) из Национального института рака США изучила геном 130 детей, рожденных в семьях ликвидаторов последствий аварии и персонала АЭС, подвергшегося облучению. Уточняется, что все дети были зачаты и рождены в период после аварии - с 1987 по 2002 год.

Оказалось, что уровень мутаций у испытуемых не превышает средний по популяции, то есть у них нет избыточных мутаций по зародышевой линии.

"Это одно из первых исследований, в которых систематически оценивается изменение частоты мутаций человека в ответ на техногенную катастрофу, сопровождающуюся случайным облучением", - подчеркнули авторы исследования.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 млн жителей Беларуси, Украины и России. Вокруг АЭС создана зона отчуждения, из которой эвакуировали два города - Припять и Чернобыль и 74 сельских поселения.