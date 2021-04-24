https://news.day.az/world/1336923.html Турция начала широкомасштабную операцию против террористов РПК в Ираке
Турция начала широкомасштабную операцию против террористов РПК в Ираке
Турция начала новую широкомасштабную операцию против террористической организации РПК в Ираке.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авиаудары с истребителей и вертолетов были нанесены по иракским районам Метина, Зап, Басьян и Кандиль.
Подразделения специального назначения проводят наземные операции в районе Метина.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре