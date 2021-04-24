https://news.day.az/world/1336934.html В Зимбабве разбился вертолет ВВС - ВИДЕО
В Зимбабве разбился вертолет ВВС - ВИДЕО
Четыре человека погибли и двое пострадали в результате крушения вертолета Военно-воздушных сил (ВВС) Зимбабве в районе населенного пункта Актур. Об этом в пятницу сообщил местный портал iHarare со ссылкой на заявление ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вертолет врезался в дом и, к сожалению, унес жизни двух пилотов и технического специалиста, а также ребенка, [находившегося] на земле", - приводит издание цитату из заявления ВВС страны.
По данным ведомства, еще один ребенок и его мать получили серьезные ожоги и были госпитализированы.
Сообщается, что вертолет выполнял учебно-тренировочный вылет. Причина инцидента пока не установлена.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре