https://news.day.az/world/1336962.html В парижском Диснейленде открылся центр вакцинации
В парижском Диснейленде открылся центр вакцинации
В конференц-зале отеля парижского Диснейленда открылся Центр вакцинации от COVID-19. Сам развлекательный парк закрыт для посетителей из-за пандемии. Об этом сообщила префектура департамента Сена и Марна, где расположен парк аттракционов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Большой центр вакцинации открылся в конференц-центре отеля Disney's Newport Bay Club на территории парижского Disneyland", - говорится в сообщении.
Отмечается, в новооткрывшемся Центре прививать будут до тысячи человек в день. Пункт вакцинации будет работать также в субботу и воскресенье. Получить вакцину можно только по предварительной записи.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре