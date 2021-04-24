В парижском Диснейленде открылся центр вакцинации

В конференц-зале отеля парижского Диснейленда открылся Центр вакцинации от COVID-19. Сам развлекательный парк закрыт для посетителей из-за пандемии. Об этом сообщила префектура департамента Сена и Марна, где расположен парк аттракционов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Большой центр вакцинации открылся в конференц-центре отеля Disney's Newport Bay Club на территории парижского Disneyland", - говорится в сообщении.

Отмечается, в новооткрывшемся Центре прививать будут до тысячи человек в день. Пункт вакцинации будет работать также в субботу и воскресенье. Получить вакцину можно только по предварительной записи.