Турция уничтожила одного из главарей РПК, разыскиваемых Интерполом

Служба национальной безопасности Турции и Вооруженные силы Турции обезвредили одного из главарей террористической организации РПК в рамках операции на севере Ирака.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, член "исполнительного комитета" KCK, который является ячейкой РПК, Синан Мирхан с позывным Далокай Шанлы разыскивался Интерполом.

Сообщается, что Далокай Шанлы присоединился к террористической организации в 1999 году из Греции.