https://news.day.az/world/1336968.html Турция уничтожила одного из главарей РПК, разыскиваемых Интерполом
Турция уничтожила одного из главарей РПК, разыскиваемых Интерполом
Служба национальной безопасности Турции и Вооруженные силы Турции обезвредили одного из главарей террористической организации РПК в рамках операции на севере Ирака.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, член "исполнительного комитета" KCK, который является ячейкой РПК, Синан Мирхан с позывным Далокай Шанлы разыскивался Интерполом.
Сообщается, что Далокай Шанлы присоединился к террористической организации в 1999 году из Греции.
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