https://news.day.az/world/1336975.html В США во время стрельбы ранили пять человек
В США во время стрельбы ранили пять человек
В центре американского города Новый Орлеан в штате Луизиана в ночь на 24 апреля в результате стрельбы было ранено пять человек. Инцидент произошел в популярном туристическом районе. Об этом сообщает городское полицейское управление в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Четверых пострадавших скорая доставила в больницу. Одному раненому помощь оказали на месте. Угрозы для жизни пострадавших нет.
Полиция не сообщает, задержаны ли стрелявшие злоумышленники.
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