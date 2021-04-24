В США во время стрельбы ранили пять человек

В центре американского города Новый Орлеан в штате Луизиана в ночь на 24 апреля в результате стрельбы было ранено пять человек. Инцидент произошел в популярном туристическом районе. Об этом сообщает городское полицейское управление в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Четверых пострадавших скорая доставила в больницу. Одному раненому помощь оказали на месте. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Полиция не сообщает, задержаны ли стрелявшие злоумышленники.