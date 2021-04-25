В Лондоне прошла акция протеста против COVID-паспортов

Тысячи человек собрались в центре Лондона в знак протеста против антиковидных мер и паспортов вакцинации. Они скандировали слово "Свобода!" и шли по городу без масок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, некоторые несли плакаты с надписями "Медицинский апартеид" и "Это тирания". Марш свободы начался в Гайд-парке, протестующие вышли к Парламентской площади по набережной и вернулись к парку. Как говорили участники акции, сами они не против прививок и не против тех, кто их делает. Однако планы правительства использовать ковид-паспорта для доступа к поездкам и мероприятиям могут привести к дискриминации.

За нарушение общественного порядка задержали двух человек. Усиление будет сохраняться на городских улицах до вечера.

Протестная акция, как и предыдущие, прошла спокойна, за что полиция поблагодарила демонстрантов,