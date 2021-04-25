Посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции

Посол США в Анкаре вызван в МИД Турции после заявления американского президента Джозефа Байдена о так называемом "геноцид" армян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил послу США, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара "отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает".