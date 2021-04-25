https://news.day.az/world/1337033.html В Турции от COVID-19 вылечились более 4 млн человек
В Турции от COVID-19 вылечились более 4 млн человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 339 человек, общее число жертв заболевания достигло 38 011.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 591 416, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 40 596 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 52 297 человек, общее число выздоровевших достигло 4 022 408.
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