Премьер Ирака приказал задержать директора больницы, в которой погибли пациенты

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи дал поручение задержать директора госпиталя Ибн Хатиб в Багдаде, в котором из-за взрыва кислородного баллона и последующего пожара погибли свыше двадцати человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию премьера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Аль-Каземи поручил немедленно провести расследование причин трагедии <...> Будет проведено расследование в отношении директора больницы, директора службы безопасности и лиц, ответственных за техническое обслуживание оборудования в больнице. До конца расследования они будут задержаны", - заявили в канцелярии.

Между тем число жертв пожара, по разным данным, выросло с 23 до 28 или до 30-45 человек. Число в 28 пациентов называет иракский телеканал "Диджля", 30-45 человек - иракская комиссия по правам человека, которая потребовала отставки министра здравоохранения Ирака, Хасана Мухаммеда.