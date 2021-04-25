https://news.day.az/world/1337067.html Пашинян подал в отставку
Пашинян подал в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку.
Об этом он заявил во время своего обращения к народу, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Напомним, 18 марта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. Национальное Собрание уже утвердило проект поправок к Избирательному кодексу, согласно которым парламентские выборы пройдут только лишь по пропорциональной избирательной системе.
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