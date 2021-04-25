https://news.day.az/world/1337072.html Президент Индонезии объявил погибшей затонувшую подлодку с 53 военнослужащими на борту
Президент Индонезии объявил погибшей затонувшую подлодку с 53 военнослужащими на борту
Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели в Балийском море подводной лодки Nanggala, на борту которой находились 53 человека и поисками которой занимались последние несколько дней, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В субботу я получил доклад от командования ВМС о том, что подлодка утонула", - заявил глава государства в воскресенье в специальном видеообращении. "Весь индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии", - отметил президент и назвал экипаж "патриотами, охранявшими суверенитет страны".
Кроме того, глава государства пообещал "сделать максимум для поисков подлодки, на это будут направлены все лучшие средства".
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