В США полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им

Американские полицейские застрелили мужчину в бронежилете в районе Лос-Анджелеса в Голливуде. Они открыли огонь, так как посчитали действия неизвестного угрожающими для их жизни, сообщается в Twitter-профиле ведомства? передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел ночью в субботу, 24 апреля.

Как установлено, полицейские ехали на вызов, когда внезапно в их автомобиль врезалась другая машина. Из нее вышел "водитель в бронежилете, который держал правую руку за спиной".

В результате к полицейским направлялся мужчина и одновременно с этим вел обратный отсчет, говоря "три, два, один". В момент, когда подозрительный человек стал выводить руку перед собой, его застрелили.

Пострадавший скончался на месте, в связи с происшествием начато расследование. Данных о том, было ли у него при себе оружие, сейчас нет. В настоящий момент следователи ведут поиски очевидцев инцидента. Кроме того, будет обыскиваться машина убитого на предмет улик.