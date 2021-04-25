Украина примет участие в военно-морских учениях Турции

Украинское командование Военно-морских сил (ВМС) примет участие в учениях турецкого флота Dogu Akdeniz 2021 (Восточное Средиземноморье - 2021), которые должны состояться в конце текущего года. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства обороны Украины, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящее время Киев обсуждает с Анкарой формат участия своего командования в работе многонационального штаба, который будет руководить маневрами. Кроме того, Украина рассчитывает обеспечить своим офицерам стажировку на корветах ВМС Турции класса ADA.

Другие подробности грядущих учений пока не раскрываются.