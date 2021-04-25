Количество сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 1 млрд. При этом больше половины из них приходятся на три страны - США, Китай и Индию, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ, передает Day.Az.

На данный момент жителям планеты введено примерно 1,007 млрд доз вакцин. В США сделали более 225 млн прививок, в Китае - свыше 216 млн, в Индии - около 141 млн.

Определить, сколько человек привиты, пока не представляется возможным, так как большинство стран сообщают только количество произведенных и сертифицированных доз.

Всего в мире в гражданском обороте находятся восемь вакцин от коронавируса. Это российские "Спутник V" и "Эпиваккорона", препараты американского концерна Pfizer и его германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, а также американских Moderna и Johnson & Johnson (использование последней в США, приостановленное из-за случаев тромбоза, возобновилось в субботу).

По доле привитого населения лидирует Израиль, где первую прививку сделали уже свыше 70% взрослого населения, а полностью прошли вакцинацию почти 55%. Чуть меньше показатели на Сейшельских Островах (около 68% и 56% соответственно), на третьем месте находятся ОАЭ, где 52% жителей получили хотя бы один компонент вакцины, а около 40% - оба.