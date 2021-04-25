Президент Египта продлил введенный четыре года назад режим чрезвычайного положения

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил на три месяца действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране четыре года назад. Об этом сообщила в воскресенье газета Al-Ahram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Одобренный ранее правительством указ вступил в силу по всей республике с 01:00 по местному времени (02:00 мск) 25 апреля. Решение, как отмечается, было принято исходя "из ситуации в сфере безопасности и здравоохранения, в которой находится страна". Согласно президентской директиве, вооруженным силам и МВД предписано "принять необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, пресечения его финансирования, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан".

Чрезвычайные меры были введены в Египте в 2017 году после совершенных 25 апреля терактов в церквях в городах Танта и Александрия, где экстремисты подорвали взрывчатку во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья. Тогда погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

После этого президент ас-Сиси в обращении к нации в качестве одной из антитеррористических мер объявил о решении ввести сроком на три месяца чрезвычайное положение с возможностью его продления. Как того требует конституция, в течение двух последующих дней закон о ЧП был одобрен правительством и Палатой представителей. С тех пор чрезвычайные меры продлевались каждые три месяца уже 17 раз.

Режим чрезвычайного положения в Египте, наделяющий неограниченными полномочиями силовые структуры, действовал на постоянной основе с 1981 года и был отменен в январе 2012 года. Это было одним из главных требований протестующих в дни январской революции 2011 года.