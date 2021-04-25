https://news.day.az/world/1337103.html Президент Армении принял отставку правительства
Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства, которое возглавлял премьер-министр Никол Пашинян. Соответствующий документ опубликован на сайте президента, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Президент Армении принял отставку правительства
Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства, которое возглавлял премьер-министр Никол Пашинян. Соответствующий документ опубликован на сайте президента, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Решение было принято в соответствии со ст. 158 Конституции Армении. Согласно документу, правительство подает президенту прошение о своей отставке в тот же день, что и премьер. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабинета.
В воскресенье, 25 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке. "Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку", - заявил он.
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