Президент Армении принял отставку правительства

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства, которое возглавлял премьер-министр Никол Пашинян. Соответствующий документ опубликован на сайте президента, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Решение было принято в соответствии со ст. 158 Конституции Армении. Согласно документу, правительство подает президенту прошение о своей отставке в тот же день, что и премьер. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабинета.



В воскресенье, 25 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке. "Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку", - заявил он.



