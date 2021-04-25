https://news.day.az/world/1337111.html ВВС Турции уничтожили позиции террористов на севере Ирака
ВВС Турции уничтожили позиции террористов на севере Ирака
В ходе антитеррористических операций Pençe ("Коготь") в районе Кандиль на севере Ирака в результате авиаудара ВВС Турции поражены четыре цели.
Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"Операции Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım в районах Метина и Авашин-Басьян на севере Ирака продолжаются в соответствии с планом. В районе Кандиль ударом ВВС Турции были поражены 4 цели", - говорится в сообщении.
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