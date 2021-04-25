Президент Чехии назвал две версии взрывов на военных складах в Врбетице

Причиной взрывов на военных складах в чешской Врбетице в 2014 году могло стать неосторожное обращение с боеприпасами или деятельность иностранных спецслужб. Такие версии назвал президент Чехии Милош Земан, его слова в воскресенье, 25 апреля, приводит RT в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Земана, об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в отчетах контрразведки. При этом он призвал дождаться результатов расследования инцидента, прежде чем делать окончательные выводы о его причинах.

О том, что Земан планирует выступить по телевидению с чрезвычайным обращением в связи с инцидентом в Врбетице, стало известно 24 апреля. Транслировать обращение политика планировали телеканалы Prima и CNN Prima News.