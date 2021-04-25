В небе Франции наблюдали яркий болид

Во Франции жители Лазурного берега наблюдали падение яркого метеорита в ночь на 25 апреля, пишет французское издание BFMTV. В соцсетях публикуют фотографии и видео события с телефонов и уличных камер наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Судя по видеозаписи одной из камер в Каннах, метеор сгорел в атмосфере, не достигнув земли. Подобные объекты из космоса называются болидами. Метеоритами называют те небесные тела, которые не сгорели в атмосфере и упали на землю.