Раскрыта неожиданная роль Кейт Миддлтон в королевской семье

Журналисты издания The Mirror раскрыли неожиданную роль герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон в налаживании отношений между членами королевской семьи Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как утверждает источник таблоида, жена принца Уильяма после похорон супруга королевы принца Филиппа приложила все усилия, чтобы примирить мужа с родным братом, герцогом Сассекским Гарри - их отношения оставались натянутыми после скандала с решением Гарри сложить обязанности члена королевской семьи. Такой поступок может положить начало исцелению всего дома Виндзоров.

"Возможно, она станет для братьев объединяющей силой, чтобы исцелить их раскол. Она не хотела бы, чтобы все продолжалось так, как есть", - сказал источник. Он добавил, что после смерти принца Филиппа королева Елизавета II, вероятно, предоставит больше обязанностей Уильяму и Кейт, в связи с чем им придется чаще появляться на публике и работать над социально значимыми проектами.

"Они могут продолжать дело монархии по-своему, отстаивая ценности тех, кто был до них, но делая монархию актуальной для нового поколения. Это будет очень интересное время", - заключил источник.