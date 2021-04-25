Чехия рассекретит расследование дела о взрывах во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан пообещал рассекретить итоги расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, чтобы граждане были полностью информированы об инциденте. Об этом он заявил в чрезвычайном телеобращении, которое транслировал телеканал CNN Prima News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава государства выразил желание, чтобы полиция направила на расследование максимальные силы.

Если в ходе расследования подозрения о причастности Москвы к инциденту во Врбетице подтвердятся, то Россия должна будет ответить за этот теракт. Но в случае ее невиновности станет понятно, что здесь имела место игра спецслужб, которая может повлечь серьезные последствия для внутриполитической жизни Чехии, указал Земан.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.