США начали выводить войска из Афганистана

США и НАТО начали выводить войска из некоторых баз в Афганистане. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявил командующий войсками Соединенных Штатов и Североатлантического альянса генерал Скотт Миллер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы начали осуществлять вывод с ряда баз", - сказал он.

Миллер пояснил, что военные "передадут все свои базы силам Афганистана".

14 апреля президент США Джо Байден анонсировал, что вывод войск начнется к 1 мая, а завершится до 11 сентября. "Пришло время завершить самую долгую войну в нашей истории, и настало время американским войскам вернуться домой", - сказал он.