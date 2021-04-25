Массовая драка произошла в Москве

Массовая драка с участием пяти мужчин произошла на Авиамоторной улице в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, конфликт начался из-за неоплаченных штрафов. Евгений З. приобрел машину, но не переоформил ее на себя, поэтому штрафы стали приходить владельцу. Тот позвонил покупателю, между ними началась ругань, и они решили встретиться побеседовать. Разговор перерос в массовую драку.

Кто-то с собой на разборки решил взять автомат, прикладом которого мужчины били друг друга, выхватывая оружие из рук.

В итоге трое оказались госпитализированы, одного из них увезли в больницу с вдавленным переломом теменной кости, переломом пальца на руке и многочисленными ушибами.

Два участника драки скрылись на "Ладе Калине", прихватив с собой автомат.

Один из жильцов дома, во дворе которого произошел конфликт, рассказал, что отвез одного из участников драки в травмпункт. По его словам, мужчин "нормально так побили".

"Я в конце выскочил. Ребята уже лежали. Нормально побили так. Голову пробили. С одним в травмпункт ездил. Вот его зашивали", - рассказал очевидец.