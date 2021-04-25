Двух женщин застрелили в ночном клубе в США

Две женщины погибли во время стрельбы в одном из ночных клубов города Де-Мойн американского штата Айова. Видео с места происшествия появилось в Twitter на странице Intel Point ALERTS, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Стало известно, что ночью в полицию поступило несколько звонков с сообщениями о стрельбе в ночном клубе. Прибывшие на место сотрудники органов правопорядка обнаружили тела двух женщин, которые были застрелены. Сообщается, что злоумышленник скрылся.

В настоящий момент полиция работает на месте происшествия.