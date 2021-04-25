https://news.day.az/world/1337137.html Двух женщин застрелили в ночном клубе в США - ВИДЕО
Двух женщин застрелили в ночном клубе в США - ВИДЕО
Две женщины погибли во время стрельбы в одном из ночных клубов города Де-Мойн американского штата Айова. Видео с места происшествия появилось в Twitter на странице Intel Point ALERTS, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Стало известно, что ночью в полицию поступило несколько звонков с сообщениями о стрельбе в ночном клубе. Прибывшие на место сотрудники органов правопорядка обнаружили тела двух женщин, которые были застрелены. Сообщается, что злоумышленник скрылся.
В настоящий момент полиция работает на месте происшествия.
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