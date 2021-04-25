В США разбился частный самолет, есть погибший

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате крушения частного самолета в аэропорту Мустанг-Бич в США, сообщает Kris 6 News. передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Известно, что крушение воздушного судна произошло около 13:18 по местному времени. В самолете было три человека.

Пилот погиб на месте происшествия, а отец и его 8-летний сын были доставлены в больницу. Мужчина получил серьезные, но не опасные для жизни травмы, ребенок отделался легкими повреждениями и находится в стабильном состоянии.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Следователи Федерального авиационного агентства займутся осмотром места происшествия в воскресенье. Также к расследованию подключится Национальный совет по безопасности на транспорте.