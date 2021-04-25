Камера сняла момент взрыва, породившего пожар в иракской больнице

Момент взрыва кислородного баллона в COVID-больнице в Багдаде попал на видео. После этого хлопка в медучреждении развернулся крупный пожар, унесший жизни 82 человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в хранилище с кислородными баллонами. Рядом с ним располагалась палата интенсивной терапии. Там лечили тяжелобольных с поражением легких.

Напомним, вечером 24 апреля в COVID-больнице в Багдаде произошел крупный пожар. По последним данным, в результате произошедшего погибли 82 человека, еще 110 пострадали. По данным местных СМИ, больница не была оборудована системной пожарной безопасности. После случившегося были задержаны главврач, глава службы безопасности и лица, которые отвечали за техническое состояние госпиталя.