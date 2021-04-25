Пропавшая индонезийская подлодка найдена, все 53 члена экипажа мертвы

Поисковая группа нашла на морском дне возле индонезийского острова Бали обломки пропавшей в Балийском море подводной лодки KRI Nanggala 402. Все члены экипажа, находившиеся на судне, мертвы, передает агентство Синьхуа со ссылкой на военных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На борту были 53 человека, подлодка пропала с радаров 21 апреля. После ее исчезновения начались поиски.

Судно исчезло во время учений. Индонезия запрашивала помощь у Австралии и Сингапура. Помимо того, в поисках участвовала Индия.

KRI Nanggala 402 была одной из пяти подлодок, которые находятся на вооружении флота Индонезии.