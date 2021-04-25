Сайт Белорусской АЭС взломали хакеры

Сайт Белорусской АЭС днем 25 апреля был взломан неизвестными хакерами, они разместили на странице сообщения об опасности станции и возможной трагедии, которая может "произойти в любой момент", сообщила пресс-служба министерства энергетики Беларуси в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В ведомстве отметили, что специалисты сейчас выясняют, кем именно был взломан сайт БелАЭС.

"Опубликованная в сообщении информация является фейком. В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен", - уточнили в министерстве.

Днем 25 апреля на официальном сайте БелАЭС появилось сообщение об опасности станции и предупреждение о возможной трагедии, которая "может произойти в любой момент".

Текст был размещен от имени якобы "небезразличных сотрудников", которые заявили о "постоянных поломках оборудования" и проведении "работ в небезопасных условиях". Также в сообщении говорилось, что на протяжении стройки на объекте проходили аварии и поломки и "до сих пор системы не настроены до конца".