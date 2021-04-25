https://news.day.az/world/1337152.html Названы сроки возможной встречи Путина и Байдена
Названы сроки возможной встречи Путина и Байдена
Возможная встреча президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина может состояться в июне. Об этом пишет РИА Новости 25 апреля со ссылкой на слова помощника российского лидера Юрия Ушакова, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, между странами уже существуют договоренности о конкретных датах ее проведения, однако они пока не раскрываются.
"Я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь", - заверил Ушаков, отметив, что Москва получает из Вашингтона сигналы о реальном желании провести эти переговоры и обсудить вопросы двусторонних отношений.
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