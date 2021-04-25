https://news.day.az/world/1337155.html На улицах Индии жгут людей, погибших от коронавируса - ВИДЕО - ФОТО
На улицах Индии жгут людей, погибших от коронавируса - ВИДЕО - ФОТО
Сотни тысяч жителей Индии ежедневно заражаются коронавирусом - больше, чем где бы то ни было в мире. Система здравоохранения не справляется, в больницах не хватает мест, лекарств и кислорода.
На улицах жгут людей, погибших от ковида, потому что крематории не справляются. Там новый антирекорд, 349 313 заболевших за сутки, 2 761 умерших.
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