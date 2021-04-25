На улицах Индии жгут людей, погибших от коронавируса

Сотни тысяч жителей Индии ежедневно заражаются коронавирусом - больше, чем где бы то ни было в мире. Система здравоохранения не справляется, в больницах не хватает мест, лекарств и кислорода.

На улицах жгут людей, погибших от ковида, потому что крематории не справляются. Там новый антирекорд, 349 313 заболевших за сутки, 2 761 умерших.