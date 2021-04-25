Более 5 млн сделавших одну прививку от COVID-19 американцев пропустили вторую

Около 8% привитых первой дозой вакцины от коронавируса американцев - свыше 5 млн человек - в силу разных причин не получили вторую дозу, необходимую для формирования долгосрочного устойчивого иммунитета. Об этом сообщает в воскресенье газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Используемые в США вакцины американских компаний Pfizer и Moderna требуют двух доз прививки. При использовании вакцины компании Johnson & Johnson достаточно одной дозы, однако ее применение в стране только возобновляется после перерыва, потребовавшегося для изучения возможной связи между этим препаратом и образованием тромбов.

В основном пропуск второй прививки происходит по вине самих людей - они забывают о назначенной дате, считают, что одной дозы уже достаточно, или не хотят повторять прививку, если почувствовали себя плохо в первый раз. В некоторых штатах для привившихся введена рассылка напоминаний о второй дозе через СМС-сообщения. Впрочем, в некоторых случаях желающие не смогли получить вторую дозу из-за того, что запасы препаратов в пунктах вакцинации заканчивались. Это касается прежде всего небольших пунктов в сельской местности.

Представленные газетой данные покрывают период только до 7 апреля, так что на данное время количество пропустивших вторую дозу уже больше. Однако, как отмечает издание, этот показатель пока все равно значительно меньше, чем ожидали эксперты Центров профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

По сведениям ЦКПЗ, более 41,3% населения штатов (свыше 137,2 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 27,5% (91,1 млн человек) в США прошли полную вакцинацию.