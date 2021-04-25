В ЕС надеются на коллективный иммунитет от COVID к середине лет

Европейский Союз сможет производить достаточное количество вакцин для достижения иммунитета у взрослого населения к середине июля, для этого должно быть привито 70% взрослого населения ЕС, заявил руководитель рабочей группы по вопросам вакцин в ЕС Тьери Бретон в интервью греческой газете To Vima, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Европейская комиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС до конца этого лета.

"Мы уверены, что сможем изготовить достаточное количество вакцин для достижения цели коллективного иммунитета, а это значит, что до середины июля может быть привито 70% взрослого населения", - заявил комиссар.

Ранее на этой неделе Европейская Комиссия заявила, что рассчитывает заключить крупнейшее в мире соглашение о поставках вакцин в течение нескольких дней, обеспечив до 1,8 миллиарда доз COVID-вакцины Pfizer на период 2021-2023.