В Иране начали серийное производство собственной COVID-вакцины

В Иране началось серийное производство отечественной вакцины от коронавируса COVID-19 COVIRAN Bereket, сообщает турецкое Агентство Анадолу, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам главы Научного совета по коронавирусу Мухаммеда Мухбира, до сентября будет произведено более 30 миллионов доз иранской вакцины, в том числе 1 миллион доз - в мае, 3,5 миллиона - в июне, 12 миллионов - в июле и 15 миллионов - в августе.

"Вакцина будет передана в министерство здравоохранения, процесс всеобщей вакцинации будет ускорен", - заявил Мухбир.

Иран впервые испытал первую отечественную вакцину COVIRAN Bereket на человеке 29 декабря 2020 года, после чего объявил об успешных результатах.