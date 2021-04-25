На испанской Майорке задержали мужчину, из-за которого заболели коронавирусом 22 человека, сообщает ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

40-летний мужчина, имея кашель и высокую температуру, продолжил выходить на работу. Когда коллега попытался отправить его домой, он якобы снял маску и начал кашлять, говоря, что собирается заразить всех коронавирусом.

Полиция в сообщении отмечает, что мужчина, всё-таки сдав тест, на следующий день снова пошел на работу и в бассейн, ожидая результатов.

В итоге заболели пятеро его коллег и три человека, которые одновременно с ним посещали бассейн. Также заразились 14 членов семей людей, которые подцепили вирус непосредственно от него, в том числе трое малолетних детей. Течение болезни у всех было легким.

Какое наказание грозит мужчине за небрежное отношение к окружающим, не сообщается.