https://news.day.az/world/1337174.html Стычки между общинами в Нигерии - много погибших
Стычки между общинами в Нигерии - много погибших
По меньшей мере 17 человек погибли в последние сутки на юго-востоке Нигерии в межобщинных столкновениях.
Об этом сообщила в воскресенье газета Daily Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Вооруженные группы скотоводов атаковали 24 апреля три деревни в районе Гума на территории штата Бенуэ, в стычках погибли 17 человек, отмечает издание.
Конфликт между скотоводами и земледельцами в штате Бенуэ возник из-за споров о правах на земельные участки и доступе к водным ресурсам. Эти споры все чаще сопровождаются насилием и выливаются в вооруженные столкновения.
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