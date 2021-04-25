ТЮРКПА поддерживает предложение Турции по изучению событий 1915 г.

Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТЮРКПА) поддерживает предложение Турции в связи с изучением событий 1915 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТЮРКПА, генеральный секретарь организации Алтынбек Мамаюсупов выразил беспокойство в связи с заявлением президента США касательно событий, произошедших во время Первой мировой войны в 1915 г.

Он отметил, что исторические нарративы не могут быть продиктованы политическими дивидендами, поскольку такого рода заявления подрывают и без того хрупкое взаимное понимание и доверие в мире.

Генеральный секретарь ТЮРКПА особенно подчеркнул необходимость изучения исторических аспектов 20-го века профессиональными историками. Мамаюсупов призвал международное сообщество, в частности научное, поддержать неоднократно озвученное Турцией предложение по созданию совместной комиссии из историков для изучения архивов, имеющих отношение к историческим событиям того периода.