Обнаружена пропавшая в Индонезии подлодка

Поисковики обнаружили на морском дне возле индонезийского острова Бали обломки пропавшей в Балийском море подводной лодки Nanggala, на борту которой находились 53 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье журналистам сообщили главком Вооруженных сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто и начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.

"53 человека на борту KRI Nanggala-402 погибли", - приводит слова Тчахджанто информационный портал Kompas. По данным издания Detik, поисковая группа обнаружила три части затонувшей подлодки. Командование вооруженными силами Индонезии опубликовало кадры затонувшей подводной лодки. По словам Тчахджанто, "прибывшее в район поисков сингапурское судно сумело обнаружить на дне моря непосредственно корпус корабля, его кормовую часть, а также основные элементы подлодки". Как передает телеканал CNA, Маргоно также рассказал, что "был найден спасательный гидрокостюм". Это, по его словам, "может свидетельствовать, что кто-то из членов экипажа пытался спастись".

Между тем главком ВС отметил, что "продолжается расследование случившегося, но человеческий фактор исключен, поскольку все необходимые процедуры экипажем были выполнены". Военачальник также отметил, что "будут предприняты попытки поднять подлодку, однако, в Индонезии нет подобного опыта". Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил об остановке попыток спасти моряков с судна Nanggala и объявил подлодку погибшей.

Дизельная подлодка Nanggala принимала участие в маневрах в Балийском море, в среду рано утром экипаж должен был провести торпедные стрельбы. Однако после погружения командование учениями потеряло связь с экипажем корабля.