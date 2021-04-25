В Иране назвали условие для возврата к ядерной сделке

Вашингтон для возврата к ядерной сделке должен снять санкции примерно с 1,5 тыс. человек и компаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Введенные в отношении Ирана санкции делятся на два типа: первые санкции секторальные, включая [экспорт] нефти, банковскую и страховую области, судоходство, нефтехимию, строительство и производство автомобилей; другие санкции введены в отношении физических и юридических лиц", - цитирует его парламентское агентство страны ICANA.

По словам Арагчи, "список санкций в отношении [физических и юридических] лиц длинный и насчитывает около 1,5 тыс. пунктов". "Но мы движемся в обоих направлениях, и все санкции должны быть отменены. Мне кажется, что на этом направлении есть понимание [сторон]", - добавил он.

Дипломат отметил, что "невозможно предсказать продолжительность переговоров [в Вене]". "Мы не будем торопиться и не позволим подрывать переговоры", - сказал он. При этом замглавы МИД отметил, что, "если Иран почувствует несерьезность намерений другой стороны, то диалог будет прекращен".

В Вене во вторник прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии по ядерной сделке. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений данного соглашения. Арагчи отметил по итогам встречи, что "[переговорный] процесс, несмотря на все существующие трудности и проблемы, движется вперед". По словам представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, следующая встреча пройдет в начале следующей недели.