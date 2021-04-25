Раскрыты подробности пожара в больнице Багдада

Пожар в больнице Багдада, унесший жизни десятков человек, распространился за три минуты, не оставив людям шансов на спасение.

Об этом заявило в воскресенье МВД Ирака, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указал официальный представитель, трагедия в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке иракской столицы "не несет криминальной подоплеки". "Это был несчастный случай, ставший результатом халатности", - сказал он и добавил, что, возможно, имело место короткое замыкание, но это еще предстоит установить следствию.

По официальным данным МВД, число жертв пожара составляет 82 человек, 110 пострадали. Иракские СМИ ранее сообщили о 88 погибших, некоторые депутаты и правозащитники говорят о свыше 100 погибших.

Правительство объявило о выделении семьям погибших по 10 млн иракских динаров (около $6 900).