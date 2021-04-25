В Германии вскрылась подмена вакцины

В отношении сотрудницы немецкого Красного Креста, подменившей вакцину от коронавируса BioNTech физраствором, начато расследование по подозрению в преступлении, связанном с причинением вреда здоровью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, этим занимается полиция Вильгельмсхафена.

21 апреля медсестра готовила шприцы для процедур и подменила препарат шестью ампулами с физраствором. Свой поступок объяснила тем, что разбила ампулу с вакциной. Пока не известно, кому был вколот физраствор. Подчеркивается, что здоровью этих людей ничего не угрожает. О произошедшем женщина рассказала коллеге, та проинформировала руководство. Сейчас местные власти связываются с людьми, которым мог быть введен физраствор. Создана горячая линия, сообщает NDR.

Ранее сообщалось об ошибке, которую допустили французские медики при использовании вакцины от COVID-19 в городе Эперне, входящем в состав департамента Марна на северо-востоке Франции. Вместо вакцины производства компании Pfizer медики ввели 140 пациентам физраствор. Промашка обнаружилась только на следующий день. Сотрудники лечебного учреждения оперативно связались с пациентами и назначили им новые даты для вакцинации.